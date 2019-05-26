Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şahsın evinden uyuşturucu çıktı

Samsun’da uyuşturucu kullanmak suçundan hapis cezası bulunan şahsın evinde yapılan aramada yine uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.’nin ikametinde yaptıkları aramada, 165 adet ecstasy hap, 22 paket halinde satışa hazır vaziyette 60,54 gram esrar maddesi,140 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

