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Uyuşturucu şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 15:46 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu şüphelileri adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin son bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalarda 34 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 17,82 gram esrar, 10 ecstacy hap, 4,56 gram skunk, 8,65 gram bonzai, 3,65 metamfetamin maddesi,1 hassas terazi ile uyuşturucu içme düzeneği olarak kullanılan cam payp ele geçirildi.
Şüphelilerden 31'i, 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak'tan gerekli yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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