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Uyuşturucu şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 12:26 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu şüphelileri adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 4 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.Operasyom yapılan adreslerde yapılan aramada 45,93 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 4 şüpheliden 2'si ifadesi alındıktan sonra salıverilirken, 2 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu şüphelileri adliyedeUyuşturucu şüphelileri adliyede

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