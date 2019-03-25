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Uyuşturucu şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 11:51 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve kentte ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucu şüphelileri adliyede

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve kentte ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada; 8,26 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet 7,65 ruhsatsız tabanca ve 6 adet 7,65 mermi ele geçirildi.
Yakalanan 3 şüpheli şahsa ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Uyuşturucu şüphelileri adliyede

Uyuşturucu şüphelileri adliyede

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