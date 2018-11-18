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Uyuşturucu şüphelileri polisten kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 22:20 | Son Güncelleme

KARTAL'da, polisle şüpheliler arasında yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu şüphelileri polisten kaçamadı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL'da, polisle şüpheliler arasında yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis, 2'sini otomobilde 1'ni kaçarak saklandığı evde olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yakacık Hürriyet Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın içindekileri şüpheli buldu. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, araçlarıyla kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Önünü keserek aracı durduran ekipler, içerisindeki M.S adlı erkek ve Ö.G adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Araçtaki 1 kişi ise kaçmayı başardı. Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polis ekipleri, araçtan kaçan üçüncü kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde saklandığı çatı katında bir süre sonra M.U. da yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda da bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler bulundu. M.U'nun birçok suçtan polis tarafından arandığı ortaya çıktı.
Kartal Asayiş Büro Amirliği'nde sorgulaması yapılan M.S, Ö.G ve M.U işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne çıkarıldı. Şüphelilerin 3'ü de "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme ve ticaretini yapma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

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