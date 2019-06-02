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Uyuşturucu şüphelileri, polisten kaçarken otomobille koyun sürüsüne çarptı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 17:35 | Son Güncelleme

'ŞOKA GİRDİM, BİR ŞEY YAPAMADIM' Polisten kaçan uyuşturucu şüphelilelerinin otomobille çarparak telef ettiği koyunların sahibi Mesut Şanver, yaklaşık 40 bin TL'lik zararının olduğunu söyledi.

'ŞOKA GİRDİM, BİR ŞEY YAPAMADIM'
Polisten kaçan uyuşturucu şüphelilelerinin otomobille çarparak telef ettiği koyunların sahibi Mesut Şanver, yaklaşık 40 bin TL'lik zararının olduğunu söyledi. Kaza sırasında koyunların yanında olduğunu belirten Şanver, "Kendi meramızda hayvanları otlatıyordum. 400 koyun vardı, hayvanları karşıdan karşıya geçirirken bir araba geldi vurdu. Çok süratliydi. Duyduğumuz kadarıyla narkotik şube, vuran arabanın peşindeymiş. Kazadan sonra da içindekiler arabayı bırakıp kaçtı. Ben de şoka girmiştim bir şey yapamadım. Zaten kaçaklarmış" dedi.

Görüntü Dökümü:
-Mesut Şanver ile röp
-Oğulbey Köyü Muhtarı Reşat Yüksel ile röp

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)

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