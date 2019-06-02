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Uyuşturucu şüphelileri, polisten kaçarken otomobille koyun sürüsüne çarptı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 21:47 | Son Güncelleme

'ŞOKA GİRDİM, BİR ŞEY YAPAMADIM' Polisten kaçan uyuşturucu şüphelilelerinin otomobille çarparak telef ettiği koyunların sahibi Mesut Şanver, yaklaşık 40 bin lira zararının olduğunu söyledi.

'ŞOKA GİRDİM, BİR ŞEY YAPAMADIM'

Polisten kaçan uyuşturucu şüphelilelerinin otomobille çarparak telef ettiği koyunların sahibi Mesut Şanver, yaklaşık 40 bin lira zararının olduğunu söyledi. Kaza sırasında koyunların yanında olduğunu belirten Şanver, "Kendi meramızda hayvanları otlatıyordum. 400 koyun vardı. Hayvanları karşıdan karşıya geçirirken bir araba geldi vurdu. Çok süratliydi. Duyduğumuz kadarıyla narkotik şube vuran arabanın peşindeymiş. Kazadan sonra da içindeki kişiler arabayı bırakıp kaçtı. Ben de şoka girdiğim için bir şey yapamadım. Zaten kaçaklarmış" dedi.

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