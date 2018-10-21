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UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ RUHSATSIZ TABANCA İHBARI İLE KENDİLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 16:34 | Son Güncelleme

  Sancaktepe'de araçlarında uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulundurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

*Uyuşturucu ile yakalanan şüpheliler, polise arkadan gelen araçta ruhsatsız tabanca olduğunu ihbar ettikten sonra kendi araçlarından çıkan uyuşturucu maddenin işleme konulmamasını istedi.

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)
Sancaktepe'de araçlarında uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulundurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i
tutuklandı. İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, 17 Ekim'de Samandıra girişi Anadolu Otoyolu üzerinde şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 258 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, araçtaki E.C. ve E.K gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler E.C. ve E.K, polisten, uyuşturucu maddeyi görmezden gelmesini, yanlarına gelecek bir araçta bulunan ruhsatsız tabancaları alıp uyuşturucu maddenin işleme konulmamasını istedi. Şüphelilerin beyanı üzerine olay yerinde bir süre bekleyen motorize ekipler, söz konusu aracın yaklaştığını görünce aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, İ.K. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden İ.K. ve S.Ç. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Görüntü dökümü:
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-Polislerin araçlarda arama yapmaları
-Çıkan tabanca ve uyuşturucu madde
-Genel ve detaylar

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