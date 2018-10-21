Uyuşturucu şüphelileri ruhsatsız tabanca ihbarıyla kurtulmaya çalıştı

İSTANBUL,(DHA) SANCAKTEPE'de araçlarında uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulundurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i
tutuklandı. İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, 17 Ekim'de Samandıra girişi Anadolu Otoyolu üzerinde şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 258 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, araçtaki E.C. ve E.K gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler E.C. ve E.K, polisten, uyuşturucu maddeyi görmezden gelmesini, yanlarına gelecek bir araçta bulunan ruhsatsız tabancaları alıp uyuşturucu maddenin işleme konulmamasını istedi. Şüphelilerin beyanı üzerine olay yerinde bir süre bekleyen motorize ekipler, söz konusu aracın yaklaştığını görünce aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, İ.K. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden İ.K. ve S.Ç. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.
(FOTOĞRAF)
Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...
Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!
Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu
AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi
Trump'ın 'nükleer anlaşma' kararına Rusya'dan ilk yanıt
Binlerce göçmen Guatemala-Meksika sınırında mahsur kaldı
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
VW logosu hala belirsizliğini koruyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum