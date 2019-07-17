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Uyuşturucu şüphelileri yüzlerini tişörtleriyle kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 12:13 | Son Güncelleme

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildikleri sırada yüzlerini tişörtleriyle gizledi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildikleri sırada yüzlerini tişörtleriyle gizledi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde yapılan operasyonda 1'i kadın 13 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde 2 kilo 53 gram esrar, 124 gram sentetik uyuşturucu ve 337 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisteki sorgularınan ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişleri sırasında yüzlerini tişörtleriyle gizleyen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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