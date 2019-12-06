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Uyuşturucu şüphelilerinden gazetecilere: “Çek Alanya yakışıklı görsün”

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 10:39 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1’i yabancı uyruklu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1’i yabancı uyruklu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları görüntü alan gazetecilere, “Çek Alanya yakışıklı görsün, boydan al yakışıklı çıksın” diye karşılık verdi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda teknik ve fiziki takip sonrası çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda B.Ş., A.R.K., Ö.E., M.Ş., C.D.F., A.A., V.A.S., H.P., V.U., İ.K., T.Y., H.B., A.D., İ.B.Ş., B.B., M.Ş., A.Y. ve yabancı uyruklu R.D. isimli 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 661 gram esrar, 356 gram metamfetamin, 38 gram eroin, 30 adet lyrica hap, 12 gram skunk, 7 kök Hint keneviri, 5 gram toz esrar, 2 adet ecstasy, 1 adet neurontin maddesi, 100 litre kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Ayrıca, operasyon kapsamında 3 şüpheli polis tarafından aranırken, 57 şüpheli hakkında ise ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı. Polis merkezinde 3 gün süren işlemlerinin ardından 18 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen şüphelilerden bazıları görüntü alan gazetecilere, “Çek Alanya yakışıklı görsün, boydan al yakışıklı çıksın” diye karşılık verdi.

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