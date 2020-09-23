Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakalanan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapılan 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilmişti.

1’i kadın 3 şüpheliden M.C. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

