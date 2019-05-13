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Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 15:48 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde sokak satıcılarına yönelik 10 Mayıs Cuma günü başlatılan planlı operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde sokak satıcılarına yönelik 10 Mayıs Cuma günü başlatılan planlı operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı. İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alındı. Ayrıca gerçekleşen operasyon öncesi de 1 satıcı, 16 içici konumunda olmak üzere toplam 17 şahsa yasal işlem yapıldı.
Ayrıca sokak satıcılarının yakalanması amacıyla, 10 Mayıs’ta yapılan eş zamanlı operasyon dahil soruşturma kapsamında gerçekleşen tüm planlı operasyonda; 270,39 gram skunk, 1,49 gram metamfetamin, 0,96 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 6 adet kartuş ele geçirildi.
Öte yandan gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemleri akakabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

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