Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde sokak satıcılarına yönelik 10 Mayıs Cuma günü başlatılan planlı operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı. İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alındı. Ayrıca gerçekleşen operasyon öncesi de 1 satıcı, 16 içici konumunda olmak üzere toplam 17 şahsa yasal işlem yapıldı.

Ayrıca sokak satıcılarının yakalanması amacıyla, 10 Mayıs’ta yapılan eş zamanlı operasyon dahil soruşturma kapsamında gerçekleşen tüm planlı operasyonda; 270,39 gram skunk, 1,49 gram metamfetamin, 0,96 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 6 adet kartuş ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemleri akakabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



