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Uyuşturucu şüphelisi, basın mensuplarına küfürler yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

Bilecik’te uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu şüphelisi, basın mensuplarına küfürler yağdırdı

Bilecik’te uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, görüntü alan basın mensuplarına küfür etti.
Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda T.Ü., M.B. ve K.K. isimli 3 şahıs yakalandı. Şahısların üzerilerinde, araçlarında ve bir ikamette yapılan aramalarda 46 adet ecstasy hap, 7.65 gram esrar, 2.35 gram metamfetamin, 0.67 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 kök kenevir, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yasal işlem başlatılırken şahıslar emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Basın mensuplarına hakaret etti
Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2’si yüzlerini mont ve tişörtlerle kapatırken, M.B. isimli kadın ise kendisini götüren polis memuruna "Çıkarmasın abla hızlı hızlı" dedi. M.B., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına ise küfür etti.
Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şahıslardan K.K. tutuklanırken, T.Ü. ve M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu şüphelisi, basın mensuplarına küfürler yağdırdı

Uyuşturucu şüphelisi, basın mensuplarına küfürler yağdırdı

Uyuşturucu şüphelisi, basın mensuplarına küfürler yağdırdı

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