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Uyuşturucu şüphelisi: Bu sene şampiyon biziz

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 14:48 | Son Güncelleme

BURSA'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu şüphelisi: Bu sene şampiyon biziz

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) - BURSA'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden E.D., adliyeye sevk edildiği esnada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, ''Bu sene şampiyon biziz" dedi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, E.S., E.D., Ö.K., R.A., ile N.K. olmak üzere toplamda 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 150 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş 80 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
'BU SENE ŞAMPİYON BİZİZ'
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şşüphelilerden E.D.’nin kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, ''Bu sene şampiyon biziz'' demesi dikkat çekti.
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Uyuşturucu şüphelisi: Bu sene şampiyon bizizUyuşturucu şüphelisi: Bu sene şampiyon bizizUyuşturucu şüphelisi: Bu sene şampiyon bizizUyuşturucu şüphelisi: Bu sene şampiyon biziz

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