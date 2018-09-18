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Uyuşturucu şüphelisi, gönderdiği kargoyu merak edince yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 12:12 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinden, duvar saati ve satranç takımı kutusuna gizlediği 14 kilo 310 gram afyon sakızını kargoyla Kanada'ya göndermek isteyen Muhammet Uzun, kargonun ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için şubeye gidince yakalandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinden, duvar saati ve satranç takımı kutusuna gizlediği 14 kilo 310 gram afyon sakızını kargoyla Kanada'ya göndermek isteyen Muhammet Uzun, kargonun ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için şubeye gidince yakalandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda afyon sakızının İzmir'in Torbalı ilçesinden Kanada'ya kargoyla gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, İstanbul'da bulunan kargo merkezine giderek Torbalı'dan gönderilen paketi incelemeye aldı. Kanada'ya gönderilen kargo paketinin içindeki 2 tahta duvar saati ve 4 kalemlik içerisine zulalanmış halde 7 kilo 190 gram afyon sakızı ele geçirildi. Ekipler İzmir polisiyle irtibata geçerek kargoyu gönderenin kimliğinin belirlenmesi için ortak çalışma başlattı. Torbalı'da kargonun gönderildiği şubedeki güvenlik kameralarını inceleyen İzmir polisi, şüphelinin kimliğini belirlerken, aynı şubeden yine Kanada'ya gönderilecek bir paket bulunduğunu tespit etti. İncelenen bu pakette ise satranç takımı kutusu içine gizlenmiş 7 kilo 120 gram afyon sakızı ele geçirildi. Ekiplerin çalışması sırasında kargonun Kanada'ya ulaşıp ulaşmadığını merak ederek şubeye gelen Muhammet Uzun, polis tarafından yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Uzun çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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