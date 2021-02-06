HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu şüphelisi, içiçi olduğunu öne sürüp gazetecileri tehdit etti

Uyuşturucu şüphelisi, içiçi olduğunu öne sürüp gazetecileri tehdit etti

06.02.2021 16:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uyuşturucu şüphelisi, içiçi olduğunu öne sürüp gazetecileri tehdit etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, sobanın içerisine uyuşturucu madde ve sahte döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden C.P. gazetecilere, "Ben içiciyim. Çıkınca hesabını sizden sorarım" dedi.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi turizm bölgesinde bazı kişilerin uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takiple C.P. ile eşi Özbekistan uyruklu D.S. ve U.T.’nin il merkezinden aldıkları uyuşturucu maddeleri sattığı tespit edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda jandarma, şüphelilerin kaldığı eve baskın yaptı. Evde, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, çoğu sobanın içinde, 300 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 5 gram bonzai, A4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ile 50’lik banknotlar halinde 650 sahte Amerikan doları, sahte Türk lirası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, C.P., D.S. ve U.T., ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’, ‘parada sahtecilik’ ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

İÇİÇİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRÜP, GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Jandarmada işlemlerinin ardından 3 şüpheli, sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.P., adliyeye getirilirken, gazetecilere, "Yakalanan 1 gram kristal. Ben içiciyim. Çıkınca sizden hesabını sorarım" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kurulduGizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu
MNG Kargo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?MNG Kargo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı

Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı

Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Diğer Haberler

Göbeklitepe'deki gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Jandarma özel ekip kurdu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Kırşehir'de vahşet! İkram Kaplan eşi tarafından 27 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

Bir ilde termometreler 32 dereceyi gösterdi

Eşinin yanında tacize uğradığı öne sürülen kadın: Bir el kalçamı sıktı

Antalya'da iğrenç olay: Eğilmiştim, bir el kalçamı sıktı

Ayşe Özgecan'ın ölümünde sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Türkiye Uzay Ajansı'ndan merak uyandıran paylaşım! 9 Şubat'ı işaret etti

Merak uyandıran paylaşım! 9 Şubat'ı işaret etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.