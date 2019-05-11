Uyuşturucu şüphelisi İran uyruklu şahıs tutuklandı

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleşen operasyonda 3 kişi yakalanırken, şüpheliler arasında yer alan İran uyruklu şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Narkotim, şahısların üzerindeki aramada, 325 adet T200 ibareli Tramadol (Sentetik Ecza) hap, 1 tanesi kırık toplam 19 adet Metadon (Sentetik Ecza) hap ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs, haklarında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak salıverilirken, İran uyruklu olduğu belirtilen 1 şüpheli ise Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundana dliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



