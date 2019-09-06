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Uyuşturucu şüphelisi kız, 'Özür dilerim anne' deyip gözyaşı döktü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 12:07 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu şüphelisi kız, 'Özür dilerim anne' deyip gözyaşı döktü

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliye önünde şüphelilerden genç kızın annesi, "Yaktınız beni" diye gözyaşı döktü. Annesinin bu sözleri üzerine genç kız da gözyaşlarına boğulup, "Özür dilerim anne" diye cevap verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, sokak satıcılarına yönelik Özel Harekat timlerinin de desteğiyle drone destekli operasyon düzenlendi. 120 polisin katıldığı operasyonda, 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 13 bin 295 uyuşturucu hap, 4,83 gram skunk, 0,32 gram esrar, 2 tabanca ve 52 mermi, 1 pompalı tüfek ve 28 kartuş ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliye önünde şüphelilerden genç kızın annesi, "Yaktınız beni" diyerek gözyaşı döktü. Bu sırada kızı da gözyaşlarına boğuldu, "Özür dilerim anne" diye cevap verdi.

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Uyuşturucu şüphelisi kız, 'Özür dilerim anne' deyip gözyaşı döktüUyuşturucu şüphelisi kız, 'Özür dilerim anne' deyip gözyaşı döktüUyuşturucu şüphelisi kız, 'Özür dilerim anne' deyip gözyaşı döktüUyuşturucu şüphelisi kız, 'Özür dilerim anne' deyip gözyaşı döktü

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