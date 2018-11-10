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Uyuşturucu şüphelisi muhabire, 'Seni seviyorum bekle' diye bağırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 10:36 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu şüphelisi muhabire, 'Seni seviyorum bekle' diye bağırdı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eşiyle birlikte gözaltına alınan S.U., sağlık kontrolüne getirildiği sırada gözyaşlarını tutamadı. Şüphelilerden biri ise gazeteciler görüntü alırken, "Seni seviyorum, bekle beni" diye bağırdı.
​Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Kasım'da uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Adana merkezli, Hakkari, Ankara ve İstanbul'da 350 polis, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı. Evlerin kapıları Özel Hareket polisleri tarafından koçbaşları ile kırıldı. Yapılan aramalarda, 10 kilo 350 gram eroin, 17 kilo 707 gram esrar, 358 uyuşturucu hap, 2,91 gram kokain ile 6,48 gram skunk ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı. Diğer illerdeki şüpheliler, Adana'ya getirildi.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, kardeşi F.K. ve eşi K.K.U. ve birlikte uyuşturucu sattığı iddiasıyla Hakkari'de gözaltına alınan S.U., sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülürken, hıçkırarak ağladı. Ayrıca şüphelilerden biri de görüntü alan gazetecilere dönerek, "Seni çok seviyorum, bekle beni" diye bağırdı.

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Uyuşturucu şüphelisi muhabire, 'Seni seviyorum bekle' diye bağırdıUyuşturucu şüphelisi muhabire, 'Seni seviyorum bekle' diye bağırdıUyuşturucu şüphelisi muhabire, 'Seni seviyorum bekle' diye bağırdıUyuşturucu şüphelisi muhabire, 'Seni seviyorum bekle' diye bağırdı

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