HABER

Uyuşturucu şüphelisi suçüstü yakalanınca bayılma numarası yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, iki gün önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa Ş., bu kez yapılan baskında uyuşturucu kullanırken, suçüstü yakalandı.

Uyuşturucu şüphelisi suçüstü yakalanınca bayılma numarası yaptı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, iki gün önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa Ş., bu kez yapılan baskında uyuşturucu kullanırken, suçüstü yakalandı. 4 şüphelinin de yakalandığı baskında, Mustafa Ş., polisleri görünce kendisini yere atıp, bayılma numarası yaptı.
​İnegöl'de Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçen gün, uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine takibe aldığı 3 şüphelinin iş yerine, operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinde yapılan aramada 300 gram esrar maddesi, uyuşturucu öğütmek için kullanılan aparatlar ile uyuşturucudan elde edilen 2 bin 500 TL ele geçirilirken, S.E., F.H., ile Mustafa Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mustafa Ş. adliyeye sevk edilirken S.E., F.H. serbest ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan Mustafa Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BAYILMA NUMARASI YAPTI
Şüphelilerin serbest bırakılmasının ardından takibe devam eden polis ekipleri, iş yerine bir kez daha operasyon düzenledi. İş yerinde uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalanan şüphelilerde Mustafa Ş., polis ekiplerini görünce kendini yere atıp, bayılma numarası yaptı. Yapılan baskında S.E., M.E., S.Ş., ve S.T., polis ekiplerince emniyete götürülürken, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen Mustafa Ş., burada yapılan kontrolün ardından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucu şüphelisi suçüstü yakalanınca bayılma numarası yaptı

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Otomobille çarpışıp savrulan motosikletli çöp kamyonun altıda can verdiOtomobille çarpışıp savrulan motosikletli çöp kamyonun altıda can verdi
Düğünde, asansörde kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardıDüğünde, asansörde kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.