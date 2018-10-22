HABER

Uyuşturucu şüphelisi: Yakışıklı çıkıyor muyum?

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 17:24 | Son Güncelleme

BİLECİK'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu şüphelisi: Yakışıklı çıkıyor muyum?

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları, görüntü almak istelen gazetecilere 'Yakışlıklı çıkıyor muyum?' ve 'Umuda kelepçe vurulmaz' dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, toplam 38,05 gram skunk adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında gerekli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Sorgulamaları tamamlanan E.Ç., S.Ç., O.G., Ü.U., N.R. ve M.D. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları fotoğraflarını çeken gazetecilere 'Yakışıklı çıkıyor muyum?' ve 'Umuda kelepçe vurulmaz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucu şüphelisi: Yakışıklı çıkıyor muyum?Uyuşturucu şüphelisi: Yakışıklı çıkıyor muyum?Uyuşturucu şüphelisi: Yakışıklı çıkıyor muyum?Uyuşturucu şüphelisi: Yakışıklı çıkıyor muyum?

PARTNERSevgilisini İstanbul'la tanıştırdıSevgilisini İstanbul'la tanıştırdı
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 2 tutuklamaGaziantep'te uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
'Dur' ihtarına uymayan şüphelinin otomobilinden skunk çıktı'Dur' ihtarına uymayan şüphelinin otomobilinden skunk çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı

İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.