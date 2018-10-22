Uyuşturucu şüphelisi: Yakışıklı çıkıyor muyum?

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları, görüntü almak istelen gazetecilere 'Yakışlıklı çıkıyor muyum?' ve 'Umuda kelepçe vurulmaz' dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, toplam 38,05 gram skunk adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında gerekli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Sorgulamaları tamamlanan E.Ç., S.Ç., O.G., Ü.U., N.R. ve M.D. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları fotoğraflarını çeken gazetecilere 'Yakışıklı çıkıyor muyum?' ve 'Umuda kelepçe vurulmaz" dedi.
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