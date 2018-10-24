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Uyuşturucu şüphelisinden gazetecilere: Aman ha, iyi çekin

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 11:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, baskın yapılan evde, yatak altındaki hurçların arasına gizlenen 132,5 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu şüphelisinden gazetecilere: Aman ha, iyi çekin

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, baskın yapılan evde, yatak altındaki hurçların arasına gizlenen 132,5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, gazetecilere "Aman ha, iyi çekin" dedi.
İstihbarat üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.C.'nin Kepez ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Evde dedektör köpek 'Tony' ile yapılan aramalarda, yatak altındaki hurçların içine gizlenen 132,5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda A.C., gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrası emniyette ifadesi alınan A.C., adliyeye sevk edildi. A.C., adliyeye götürülürken, gazetecilere "Aman ha, iyi çekin" diye seslendi.

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Uyuşturucu şüphelisinden gazetecilere: Aman ha, iyi çekinUyuşturucu şüphelisinden gazetecilere: Aman ha, iyi çekinUyuşturucu şüphelisinden gazetecilere: Aman ha, iyi çekinUyuşturucu şüphelisinden gazetecilere: Aman ha, iyi çekin

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