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Uyuşturucu şüphelisinin araçtan atlama anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 09:43 | Son Güncelleme

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kaçan iki şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonunda yakalandı.

Uyuşturucu şüphelisinin araçtan atlama anı kamerada

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kaçan iki şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonunda yakalandı. Kovalamaca sırasında bir şüphelinin elindeki uyuşturucu dolu poşetle araçtan atlayıp yaya kaçmaya çalışması ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Ö.D. ve C.S.'nin bulunduğu aracı takibe aldı. Şüpheliler Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'ne geldiğinde polis ekiplerini fark etti. Cadde ve sokaklarda süren kovalamaca sırasında şüphelilerden C.S., elindeki uyuşturucu dolu poşetle seyir halindeki otomobilden atladı. Yerde yuvarlandıktan sonra ayağa kalkan C.S. elindeki poşetle kaçmaya başladı. Narkotik ekipleri otomobilden atlayan C.S ile sürücü Ö.D'yi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin yanındaki poşette ve araçlarında yapılan aramada, 981 uyuşturucu hap, 1 kilo 365 gram skunk, pompalı av tüfeği ve kurusıkı tabancayla, silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheliler sorguları yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
ATLAMA ANI KAMERADA
Diğer yandan narkotik ekipleri ve şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden C.S.'nin seyir halindeki otomobilden atlaması ve yerde yuvarlandıktan sonra elindeki poşetle kaçmaya çalışması ve polis ekiplerince yakalanması anbean görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucu şüphelisinin araçtan atlama anı kameradaUyuşturucu şüphelisinin araçtan atlama anı kameradaUyuşturucu şüphelisinin araçtan atlama anı kameradaUyuşturucu şüphelisinin araçtan atlama anı kamerada

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