Uyuşturucu şüphesiyle durdurulan araçtan altın sikke çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu kontrolü için durdurulan bir araçta 995 altın sikke bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında şüpheli görülen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, uyuşturucu içerikli haplar ve bir miktar esrar ele geçirilirken, 4 kilo 564 gram ağırlığında 995 altın sikke de bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu Meryem E, Raeif H, Emel E. ve Hüseyin A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

