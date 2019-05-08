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Uyuşturucu şüphesiyle durdurulan araçtan altın sikke çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:17 | Son Güncelleme

Kayseri'de bir otomobilde 995 altın sikke ele geçirildi, yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu kontrolü için durdurulan bir araçta 995 altın sikke bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında şüpheli görülen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, uyuşturucu içerikli haplar ve bir miktar esrar ele geçirilirken, 4 kilo 564 gram ağırlığında 995 altın sikke de bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu Meryem E, Raeif H, Emel E. ve Hüseyin A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
altın sikke Kayseri uyuşturucu

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