HABER

Uyuşturucu taciri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 12:40 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ’Sokak’ satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucu taciri adliyede

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ’Sokak’ satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 1,49 gram afyon sakızı, 0,71 gram metamfetamin, 0,11 gram eroin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli şahsa “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan, 1 şüpheli şahıs ise, “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapıldı.
Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan H.Ö. isimli şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Uyuşturucu taciri adliyede

Uyuşturucu taciri adliyede

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Hamile kadının el ve ağzını bantlayıp, evini soyan şüpheliler adliyedeHamile kadının el ve ağzını bantlayıp, evini soyan şüpheliler adliyede
Van'da kaçak akaryakıt operasyonuVan'da kaçak akaryakıt operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.