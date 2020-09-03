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İzmir'de uyuşturucu taciri ağaç kovuğunda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 18:00 | Son Güncelleme

İzmir’de uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu saklandığı ağaç kovuğunda yakalandı.

İzmir'de uyuşturucu taciri ağaç kovuğunda yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya satmak” suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.’nin Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Kavacık Mahallesi’nde saklandığını tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından, gizlenmek amacıyla çınar ağacının kovuğuna yaptığı sığınakta yakalanan A.Y. ile birlikte ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlünün adli makamlara sevk edildiği ifade edildi. (İHA)

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