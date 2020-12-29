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Uyuşturucu taciri anne oğul suçüstü yakalandı

29.12.2020 11:28 | Son Güncelleme:
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen anne oğul suçüstü yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda anne oğul olan S.C.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen anne oğul suçüstü yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda anne oğul olan S.C. ve O.Z.’nin birlikte hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine, şahıslar alıcı şahıslar ile buluştuğunda suçüstü yapılarak 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 11 parça halinde satışa hazır 65 gram bonzai, 3 parça halinde satışa hazır metamfetamin, 1 parça halinde esrar ve 1 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan rulo folyo ele geçirildi.
Yakalanan şahıslardan ikisine uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak, anne oğul olan S.C. ve O.S ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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