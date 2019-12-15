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Uyuşturucu taciri bağ evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 12:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da uyuşturucu taciri düzenlenen operasyonla bağ evinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın yüklü miktarda uyuşturucuyu Şanlıurfa’ya getirip satacağı bilgisine ulaştı.

Uyuşturucu taciri bağ evinde yakalandı

Şanlıurfa’da uyuşturucu taciri düzenlenen operasyonla bağ evinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın yüklü miktarda uyuşturucuyu Şanlıurfa’ya getirip satacağı bilgisine ulaştı. Şahsı takibe alan ekipler, kaldığı bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda şahıs kıskıvrak yakalanırken, bağ evinde yapılan aramada ise 17 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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