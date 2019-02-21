Uyuşturucu taciri kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen S.K isimli şüpheli şahsın adresine baskın yapıldı. Baskın sırasında polisi görüp kaçan şahıs yakalanmaktan kurtulamadı. Şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda suç aleti el geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi’nde yaşayan S.K isimli şahsın evine yapılan baskın sonucu çok sayıda çalıntı telefon ile kesici ve yaralayıcı suç aleti ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 161 adet dolu fişek, 9 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet bıçak, 1 adet av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 320 TL para ile 200 dolar ele geçirildi.

Öte yandan polisi görünce kaçmaya çalışan S.K. isimli şüpheli şahıs yaşanan kovalamaca sonucu Zeytinli mahallesi ara sokaklarında yakalanarak gözaltına alındı. Kovalamaca sırasında kaçmaya çalışan şahsın eşi E.K. üzerinden ise 2 ayrı şeffaf poşet içinde 95,6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.K. tutuklandı, eşi E.K ise serbest bırakıldı.



