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Uyuşturucu taciri, market alışverişine giden polis amirine yakalandı

07.01.2021 08:57 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu taciri, market alışverişine giden polis amirine yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde market alışverişi yaptığı esnada bir şahıstan şüphelenen polis amiri, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi’nde bulunan bir market içerisinde meydana geldi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde market alışverişi yaptığı esnada bir şahıstan şüphelenen polis amiri, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi’nde bulunan bir market içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Grup Amiri S.B., market alışverişi yaptığı esnada, market sahibine adres soran E.E.’nin hareketlerinden şüphelenerek kendisinden kimlik istedi. Kimliğini alma bahanesiyle otomobiline yönelen E.E., aracın ön yolcu koltuğu üzerinden aldığı siyah bir poşetle hızla kaçmaya çalıştı. Şüpheli şahıs, 500 metre ileride polis amiri S.B. tarafından durdurularak etkisiz hale getirilirken, olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Poşetin içerisinden uyuşturucu madde çıktı
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından aramada, poşet içerisinde 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. E.E. isimli şüpheli, gözaltına alınırken, şahsın adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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