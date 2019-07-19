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Uyuşturucu taciri sevgililer eş zamanlı operasyonla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 21:31 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 200 gram metamfetamin ele geçirildi, Z.A.

Uyuşturucu taciri sevgililer eş zamanlı operasyonla yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 200 gram metamfetamin ele geçirildi, Z.A. ve sevgilisi S.B. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Büro Amirliği, ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, Burhaniye ve Yeni mahallelerinde 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramada 200 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu taciri şüpheliler Z.A. ve sevgilisi S.B., gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucu taciri sevgililer eş zamanlı operasyonla yakalandı

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