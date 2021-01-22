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Uyuşturucu tacirine 12 yıl 6 ay hapis cezası

22.01.2021 18:34 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan şahsa, 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Kayseri Adalet Sarayı 3.

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan şahsa, 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık S.D. Ses ve Görüntü Bilişi Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık S.D. savunmasında, “Savunma olarak diyeceğim bir şey yok. Ben kimseye uyuşturucu satmadım. Mağdur durumdayım bundan dolayı beraatımı talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda S.D.’ye ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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