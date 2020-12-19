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Uyuşturucu tacirine 22 yıl hapis

19.12.2020 12:22 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve narkotik polisleri tarafından gözaltına alınan İskan A.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve narkotik polisleri tarafından gözaltına alınan İskan A. çıkarıldığı mahkemece 22 yıl 6 ay hapis cezası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cizre genelinde uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarına devam eden Narkotik Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Beytüşşebap doğumlu 41 yaşındaki İskan A.’yı gözaltına aldı. Uyuşturucu taciri emniyetteki sorgusunun ardından adliye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen İskan A’ya çıkarıldığı Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 22 yıl hapis cezası ile cezalandırılan uyuşturucu taciri yapılan Covid-19 testinin ardından cezaevine gönderildi.

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