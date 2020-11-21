HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu tacirine şok baskın, hepsi odunluktan çıktı

Uyuşturucu tacirine şok baskın, hepsi odunluktan çıktı

21.11.2020 13:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da polisin uyuşturucu tacirinin evine düzenlediği şok baskında narkotik köpeği "Nina" bin 82 adet uyuşturucu hap ile sahte paraları odunlukta buldu.

Elazığ’da polisin uyuşturucu tacirinin evine düzenlediği şok baskında narkotik köpeği "Nina" bin 82 adet uyuşturucu hap ile sahte paraları odunlukta buldu. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli S.T’nin uyuşturucu madde sattığı belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin kent merkezindeki evine şok operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken narkotik köpeği Nina, evin çatı kısmındaki odunluk alana tepki verdi. Odunlukta yapılan detaylı aramada bin 82 adet ecstasy hap, bir miktar esrar ile 12.550 TL sahte para ele geçirildi.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli S.T. "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Sahte Para" suçlarından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NavtexTürkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex
Şifa dağıtan baharat ile hastalıklara savaş açın Şifa dağıtan baharat ile hastalıklara savaş açın
1/

En Çok Okunan Haberler

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Feci kaza! Ağlama sesi gelince fark edilip kurtarıldılar

Feci kaza! Ağlama sesi gelince fark edilip kurtarıldılar

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

Diğer Haberler

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon!

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Aksi felakettir

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Aksi felakettir

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'da yeni açıklama: Mesaj yerini bulsun

Hastanede korkunç olay! Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı

Tartıştığı kişinin parmağını ısırıp kopardı

Ordu'daki vahşette yeni gelişme: Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı

Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katilleri dayı-yeğen çıktı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.