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Uyuşturucu tacirleri 'Bozo'ya takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 08:52 | Son Güncelleme

Van'da narkotik polisleri yaptıkları operasyonda otomobilin arka koltuk döşemesi içerisine 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirleri 'Bozo'ya takıldı

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında, Başkale-Gürpınar karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Bozo ile birlikte yapılan yapılan detaylı aramada; otomobilin arka koltuk döşemesi içerisine zulalanmış 140 paket halinde toplam 71 kilo 260 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.E., Şevki E. ve Ş.E. isimli 3 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

(İHA)

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