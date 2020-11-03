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Uyuşturucu tacirleri Cash’ten kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 17:24 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yapılan operasyonda Narkotik Köpeği Cash, uyuşturucu tacirleri tarafından saklanan 462 gram bonzai uyuşturucu maddesini dakikalar içinde buldu.Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak operasyonda Burhaniye ilçesinde S.U.’ya ait evde arama yapıldı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yapılan operasyonda Narkotik Köpeği Cash, uyuşturucu tacirleri tarafından saklanan 462 gram bonzai uyuşturucu maddesini dakikalar içinde buldu.
Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak operasyonda Burhaniye ilçesinde S.U.’ya ait evde arama yapıldı. Aramada uyuşturucu tacirleri tarafından saklanan 462 gram bonzai uyuşturucu maddesi narkotik köpeği Cash tarafından yapılan aramada dakikalar içinde gardolapta yorganların arasında saklanmış bir şekilde bulundu. Yapılan çalışmada S.U., S.Ö, E.İ, A.Ü, F.Ş, ve S.G, isimli 6 kişi göz altına alındı. Kişilerin polisteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.

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