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Uyuşturucu tacirleri emniyetten kaçamadı

18.11.2020 12:03 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu tacirleri emniyetten kaçamadı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 4 bin 571 adet Ecstasy hap ve 1,92 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 4 bin 571 adet Ecstasy hap ve 1,92 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki iki şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta narkotik arama köpeğiyle yapılan aramada, 4 bin 571 adet Ecstasy hap ve 1,92 gram Skunk maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan 2 şüpheli şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu tacirleri emniyetten kaçamadı

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