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  4. Uyuşturucu tacirleri ticari takside 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Uyuşturucu tacirleri ticari takside 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 19:06 | Son Güncelleme

Uyuşturucu tacirleri ticari takside 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Kars'ta polis ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Odin"in de kullanıldığı operasyonda 2 kilogram reçine esrar, 1 kilogram da metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakların uyuşturucudan temizlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, söz konusu çalışmaları sırasında takip ve analiz sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri Kars-Digor karayolunda durdurdu.

İkisi Afganistan uyruklu 4 kişinin içinde bulunduğu araçta narkotik dedektör köpeği "Odin"in desteğiyle arama yapıldı.

Aramada, 4 parça halinde 2 kilogram reçine esrar, 2 parça halinde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili Afganistan uyruklu G.M.H, ve M.M, ile G.S. ve Y.S, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçu kapsamında gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kars uyuşturucu

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