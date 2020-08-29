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Uyuşturucu tacirlerinden pes dedirten yöntem: Esrarı yoğurt bakracına gizlemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 11:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yol kontrol uygulamasında gerçekleştirilen arama esnasında yoğurt bakracı içerisine gizlenmiş vaziyette 2 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yol kontrol uygulamasında gerçekleştirilen arama esnasında yoğurt bakracı içerisine gizlenmiş vaziyette 2 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin, kağıt havluyla bakraçtaki yoğurdun üzerine kaymak görüntüsü vermesi bu kadarına da pes dedirtti.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde düzenlenen yol kontrol ve araması esnasında, Diyarbakır istikametinde seyir halinde bulunan bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Bahse konu araçta yapılan kimlik kontrolünde, ayaklarının önünde 2 adet yoğurt bakracı bulunan A.T. isimli şahsın tedirgin hareketler sergilemesi üzerine, yoğurt bakraçları kontrol edildiğinde doğal yoğurt üzerinde bulunması gereken kaymak yerine havlu kâğıt peçete olduğu ve kaymak görüntüsü verildiği tespit edilmesi üzerine yapılan arama sonucunda 2 adet bakraçta toplam 2 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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