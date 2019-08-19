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Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 15:40 | Son Güncelleme

ADANA'da 2 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Eve baskın düzenleyen polis, Murat K.'yi gözaltına aldı. Operasyonda 731,69 gram esrar ile 1 pompalı tüfek ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli sorgusunda, "Esrar satmıyorum, bunu bir ay içmek için tanımadığım birinden aldım" dedi. Murat K. sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Düzenlenen 2'nci operasyonda da Şahban A. yakalandı. Üzerinde 47 gram esrar bulunan Şahban A. ise nöbetci mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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