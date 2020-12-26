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Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

26.12.2020 11:26 | Son Güncelleme:
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu düzenledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu düzenledi. 500 gram esrar, 280 gram sentetik kannabinoid, tabanca ve tüfeğin ele geçirildiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Çevik Kuvvet Şube ekipleri, narkotik dedektör köpek ve drone destekli uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Koç başlarıyla kırılan kapılar, narkotik köpekleriyle didik didik arandı. Operasyonda, emniyet güçleri ise mutfaktaki tencerelerine kadar her yeri kontrol etti. Zanlıların ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 500 gram esrar, 280 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar ecstasy tablet, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan M.Y., N.A. ve H.İ.Ç., ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, S.K., K.K., ve Y.Ö. ise hakkındaki adli tahkikat devam ediyor.

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