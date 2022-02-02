Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu... Helikopterler destek verdi

Son dakika haberine göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Gaziosmanpaşa'da belirlenen adreslere şafak operasyonu yaptı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Havadan desteklenen özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, birçok şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.

(AA)

