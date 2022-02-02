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Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu... Helikopterler destek verdi

02.02.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği helikopter destekli operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Polis ekiplerince adreslere yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu... Helikopterler destek verdi

Son dakika haberine göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon - Güvenlik - İstanbul - Gaziosmanpaşa

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Gaziosmanpaşa'da belirlenen adreslere şafak operasyonu yaptı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon - Güvenlik - İstanbul - Gaziosmanpaşa

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Havadan desteklenen özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, birçok şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.

(AA)

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İstanbul
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