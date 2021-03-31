Uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 35 tutuklama

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde, hap ve suç aleti ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak suçlarını işleyen ve ticaretini yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 107 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 35’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda, 63 kilogram esrar, 2 kilo 800 gram metamfetamin, 420 gram sentetik kannabinoid, 357 gram eroin, 150 adet uyuşturucu hap, 9 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

