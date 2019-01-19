Uyuşturucu tacirlerinin akılalmaz oyunları

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da piyasa değeri yaklaşık 21 milyon TL olan 217,5 kilo eroinle ilgili tutuklanan uyuşturucu tacirinin yakalanmamak için uyguladığı yöntem şaşırttı. Ev eşyası arasında taşınan eroinin sevki için ikisi Van’da biri Erzurum’da 3 ev kiralandığı saptandı. Şüpheli H.D.'nin uyuşturucunun taşındığı evden eve nakliye kamyonunu, ebeveynlerin çocuklarını güven altında tutmak için kullandığı akıllı saatteki GPS cihazıyla takip ettiği ortaya çıktı.

Erzurum Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Ocak günü operasyon düzenledi. Aşkale polis noktasındaki uygulama noktasında Van'dan gelen 65 plakalı evden eve nakliye kamyonu durduruldu. Ev eşyası taşıyan kamyonda narkotik dedektör köpeği 'Çapkın' ile arama yapıldı. Köpek, eşyalara tepki verince detaylı arama yapıldı. Aramada, mobilyalara sarılı küçük paketler içerisinde 217,5 kilo eroin ele geçirdi. Polis ekipleri, kamyon şoförü M.Ç.'yi gözaltına aldı.

EROİN İÇİN 3 EV KİRALANDI

Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım ve polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu uyuşturucu tacirlerinin deşifre olmamak için yaptığı hileler tek tek ortaya çıkarıldı. Yeni alınan ev eşyaları içerisine gizlenen eroinin saklanması için geçen yıl Ekim ayında Van'ın Edremit ilçesinde ev kiralandığı belirlendi. Kiralık evde 2 ay boyunca saklanan eroin, ardından aynı nakliye şirketiyle bu kez Van'da kiralanan eve taşındı. Piyasa değeri yaklaşık 21 milyon TL olan eroinlerin batı illerine sevkini kolaylaştırmak için zehir tacirlerinin son olarak Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Ilıca Mahallesi'nde tek katlı bir ev kiraladığı ortaya çıktı.

EROİNLER AKILLI ÇOCUK SAATİYLE TAKİP EDİLDİ

Kamyondaki ev eşyalarını boşaltarak tek tek eroin paketlerini çıkaran polis ekipleri, mutfak gereçleri içerisinde akıllı çocuk takip saati buldu. Akıllı saati inceleyen ekipler, yüklenen telefon numarası ve GPS takibiyle uyuşturucu naklini yaptıran kişiye ulaştı. Kimliği tespit edilen H.D. yakalanmamak için Van- Muş- Erzurum güzergâhını izlerken, kamyon şoförünün ise Van- Ağrı karayolundan Erzurum'a geldiği belirlendi. H.D.'nin eroin taşınan kamyonu, akıllı çocuk saati içerisindeki GPS ile saniye saniye takip ettiği ortaya çıktı. Saatin şarjı bitmemesi için de taşınabilir şarj cihazına bağlandığı görüldü.

Evleri sahte kimlikle kendisini 'Hacı Ahmet' olarak tanıtıp kiraladığı belirlenen H.D. de yakalanarak gözaltına alındı. H.D.'nin başka isimler üzerine kayıtlı 'patates hat' aldığı, her bir telefon hattını en fazla 1 ay kullandığı tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla zehir tacirlerinin kiraladıkları evler ile ilgili de araştırma yapıldı. Soruşturmada, evlerin hiç kullanılmadığı eşyaların saklanması için formalite kiralama yapıldığı belirtildi.

Eroinlerin kokmaması için paketlere defalarca sarıldığı, eşyalar içerisinde zulalandıktan sonra da kat kat sarma işlemi yapıldığı gözlemlendi. H.D.'nin, çevresindekilere taşınan mobilyaların özel yapım olduğunu, bu nedenle ağır olduğunu söylediği tespit edildi.

'NARGİLE TÜTÜNÜ VARDI'

Suçlamaları kabul etmeyen H.D., eşyaların 'Resul' isimli kişiye ait olduğunu iddia ederek, "Bu kişiyle eşyaları taşımak için anlaştık. Bana eşyalar içerisinde kaçak nargile tütünü olduğunu söylemişti. Eroin olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

Şoför M.T. (47) ile H.D. (29) çıkarıldığı 1 Sulh Ceza Hakimliği'nce 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.