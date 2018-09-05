Uyuşturucu tacirlerinin pul biber, salça ve kahveli önlemi işe yaramadı

Adana'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulup arama yapılan hafif ticari araçta, narkotik dedektör köpeğinin koku almasını önlemek için pul biber, salça ve kahve kullanılmış pakette 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı girişinde şüpheli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekip, şüphe üzerine içinde üç kişinin bulunduğu hafif ticari aracı durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin, aracın bagaj kısmındaki arama sırasında tepki vermesi üzerine ekipler buradaki eşyaları kontrol etti.

Ekip, incelediği bir pakette 2 kilo 800 gram esrar ele geçirdi.

İçerisine uyuşturucu konulmuş paketin içine, narkotik köpeğin koku almasını önlemek ve köpeği yanıltmak amacıyla pul biber, salça ve kahve konulduğu belirlendi.

Bunun üzerine araçtaki V.A. (36), C.I. (40) ve Ş.M. (40) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

