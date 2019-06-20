GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada kapsamında haklarında dava açılan 12'si tutuklu 15 kişinin yakalanmamak amacıyla uyuşturucu maddeler için "sarı papatya", "çiçek", "şeker", "buzdolabı", "araba" ve "fren balatası" gibi şifreler kullandıkları belirlendi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen ve 3 ay süren teknik takip sonucu yakalanan 4'ü kadın 15 sanık hakkında hazırlanan 506 sayfalık iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar hakkında "uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları" yönündeki ihbar üzerine soruşturmaya başlanıldığı belirtilen iddianamede, sanıkların İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu hapları Gaziantep ve Şanlıurfa'da piyasaya sürdükleri, sevkiyatın batıdan-doğuya yapılması nedeniyle yol kontrol ve arama noktalarını daha rahat geçtikleri belirtildi. İddianamede, sanıkların aralarında genel olarak "uyuşturucu madde ve kurye temin eden", "uyuşturucu maddeyi satın alan" ve "kuryelik yapan" şeklinde iş bölümü yaptıkları belirtilerek, kuryelerin kadınlardan oluştuğu kaydedildi.

- Aile görünümü vermek için çocukları da alet etmişler Sanıkların sevkiyat sırasında özellikle kadınları kullandıkları, gerektiğinde uyuşturucu taşıyacak kadınların "aile" görünümü vermek amacıyla yanlarına küçük yaştaki çocuklarını da aldıkları vurgulanan iddianamede, diğer şüphelilerin de onlara refakat ettikleri ya da araçla önden çıkarak teslimat yerinde kuryeleri karşıladıkları tespit edildiği bilgisi yer aldı. Alınan mahkeme kararıyla 3 aylık teknik takip gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede, sanıkların şifreli konuşmaları da yer aldı. İddianamede, sanıkların yakalanmamak için telefon konuşmalarında uyuşturucu haplara "sarı papatya", "çiçek", "şeker", sentetik uyuşturucuya "buzdolabı", kimyasal ham maddeye "anahtar", bonzaiye "araba", uyuşturucu numunesine "ruhsat fotokopisi", diğer uyuşturucu maddelere "fren balatası" ve uyuşturucunun temin edildiği yere de "galeri" şifresini kullandıkları belirtildi. Soruşturma kapsamında 4 ayrı operasyon düzenlendiği kaydedilen iddianamede, 4 bin 408 uyuşturucu hap, 385 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan 764 gram kimyasal ham madde ele geçirildiği aktarıldı.