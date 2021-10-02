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"Uyuşturucu Taşıyan Uçakların Yüzde 95’i Venezuela’dan”

02.10.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komşusu Honduras ve El Salvador’la birlikte Güney Amerika’dan ABD’ye uzanan kokain rotasındaki en önemli Orta Amerika ülkelerinden biri olmasıyla dikkat çeken Guatemala’nın cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei, bölgeye uyuşturucu taşıyan uçakların yüzde 95'inin Venezuela’dan kalkış yaptığını söyledi

Komşusu Honduras ve El Salvador’la birlikte Güney Amerika’dan ABD’ye uzanan kokain rotasındaki en önemli Orta Amerika ülkelerinden biri olmasıyla dikkat çeken Guatemala’nın cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei, bölgeye uyuşturucu taşıyan uçakların yüzde 95'inin Venezuela’dan kalkış yaptığını söyledi.

Venezuela kokainin ham maddesi olan koka üreticisi bir ülke değil ancak yılda bin 128 tonla dünya kokain üretiminin yüzde 70’inin yapıldığı Kolombiya ile arasında 2 bin 219 km sınıra sahip. Ülkede suç örgütlerinin etkinliği, yolsuzluk, rüşvet, yasaların uygulanmasındaki zorluklar gibi sorunlar ülkeyi uyuşturucu rotalarının önemli merkezlerinden biri yapıyor.

Uzmanlar Kolombiya’daki en önemli koka üretim merkezlerinden bazılarının ülkenin doğu sınırında yani Venezuela’ya komşu bölgelerde olduğunu, buralarda üretilen koka yapraklarının da sınırın iki tarafında bulunan laboratuvarlarda bir dizi kimyasal işlemden geçirildikten sonra kokaine dönüştürülüp yurtdışına çıkartıldığını belirtiyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da yılda yaklaşık 90 ton kokainin Venezuela üzerinden sevk edildiğini söylüyor ancak bu rakamın 200 tonun üzerinde olduğunu belirten birçok uzman bulunuyor.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) bu yıl yayınladığı bir raporda, dünya kokain ticaretinin yüzde 24’ünün Venezuela üzerinden yapıldığı belirtilmişti ve geçtiğimiz haftalarda da Başkan Joe Biden yönetimi Venezuela’nın narkotikle uluslararası mücadelede kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğinden dolayı Venezuela’nın uyuşturucu üreten ve/veya transit ülkeler listesine alındığı açıklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı raporlarında Venezuela’nın deniz ve karayolunun yanı sıra havayollarında da önemli rotalardan biri olduğu belirtiliyor ve Venezuela’nın Kolombiya sınırındaki Zulia ve Apure eyaletlerinde yasadışı çok sayıda pistin varlığına dikkat çekiliyor.

2019 yılında sadece Guatemala’da uyuşturucu nakli için kullanılan 50’den fazla uçağa el konulduğu bildiriliyor. Guatemala güvenlik güçleri verilerine göre geçen yıl toplamda 13 tonun üzerinde kokain yakalanan ülkede bu miktarın bugün itibarıyla 7 tonu aştığı kaydediliyor.

Başta Orta Amerika ve Meksika olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların ana nedenleri arasında gösterilen kokain ticaretinin Amerika kıtasında yıllık yaklaşık 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığı bildiriliyor.

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