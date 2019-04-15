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Uyuşturucu ticareti davasında İran uyruklu sanığa 25 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 15:06 | Son Güncelleme

"Uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçlamasıyla yargılanan tır şoförüne 25 yıl hapis ve 500 bin lira para cezası verildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçlamasıyla yargılanan İran uyruklu sanık, 25 yıl hapis ile 500 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Mesut Davudi ile tercüman ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Davudi, İran'daki nakliye şirketinde şoförlük yaptığını belirterek, "Taşıdığım bu yük İran'da değil, Türkiye'de konulmuştu. Bana 'Türkiye'de bir yük var, ilaç var, onu Avrupa'ya taşıyacaksın.' dediler. Bunun karşılığında bana 10 bin avro vereceklerini söylediler. Ben taşıdığım şeyin uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Oğlum rahatsızdı. Parasızlık ve işsizlik nedeniyle bu işi yaptım. Beni kandırdılar." şeklinde savunma yaptı.

Uyuşturucunun bilgisi dışında Van kent merkezi ile Doğubayazıt arasındaki akaryakıt istasyonunda yüklendiğini ileri süren sanık Davudi, "Türkiye'ye girdiğimde beni telefonla arayarak benzin istasyonuna yönlendirdiler. Akşam karanlık çöktüğünde ise kullandığım tırın lastiklerini sökerek dingilin içine iki kutu koydular. Ben bu koydukları şeyin ne olduğunu bilmiyordum. Berat ve tahliyemi talep ediyorum." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 25 yıl hapis ve 500 bin lira para cezasına çaptırdı.

Erzincan'da 24 Haziran 2018'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan-Erzurum kara yolundaki polis kontrol noktasında durdurulan tırda narkotik köpeğiyle yapılan aramada dingile gizlenmiş 58 kilo 556 gram eroin ele geçirilmişti.

İran uyruklu tır şoförü Davudi, adli mercilerce tutuklanmıştı.

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ceza dava Erzincan İRAN Uyruklu uyuşturucu

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