Uyuşturucu ticareti davasında İran uyruklu sanığa 25 yıl hapis

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçlamasıyla yargılanan İran uyruklu sanık, 25 yıl hapis ile 500 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Mesut Davudi ile tercüman ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Davudi, İran'daki nakliye şirketinde şoförlük yaptığını belirterek, "Taşıdığım bu yük İran'da değil, Türkiye'de konulmuştu. Bana 'Türkiye'de bir yük var, ilaç var, onu Avrupa'ya taşıyacaksın.' dediler. Bunun karşılığında bana 10 bin avro vereceklerini söylediler. Ben taşıdığım şeyin uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Oğlum rahatsızdı. Parasızlık ve işsizlik nedeniyle bu işi yaptım. Beni kandırdılar." şeklinde savunma yaptı.

Uyuşturucunun bilgisi dışında Van kent merkezi ile Doğubayazıt arasındaki akaryakıt istasyonunda yüklendiğini ileri süren sanık Davudi, "Türkiye'ye girdiğimde beni telefonla arayarak benzin istasyonuna yönlendirdiler. Akşam karanlık çöktüğünde ise kullandığım tırın lastiklerini sökerek dingilin içine iki kutu koydular. Ben bu koydukları şeyin ne olduğunu bilmiyordum. Berat ve tahliyemi talep ediyorum." beyanında bulundu.