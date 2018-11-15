HABER

Uyuşturucu ticareti için hazırlanan özel yelekle yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 16:22 | Son Güncelleme

BURSA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti için hazırlanan özel yelekle yakalandılar

Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)- BURSA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyuşturucu satışı için hazırlanan özel yelek ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün merkez Nilüfer ilçesinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen bir kişiyi takibe aldı. Özel hazırlanan bir yelek içerisindeki satışa hazır uyuşturucu maddeleri pazarlamaya hazırlanan şüpheli ile birlikte çalıştıkları belirtilen 7 kişi için ekipler harekete geçti. Şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.
Yapılan baskında, Y.H., F.D., M.A.H., E.K.T., Ç.Ö., Y.Ö., H.İ.A. ve S.K.'yi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise farklı zulalarda 250 gram metamfetamin, 190 gram esrar, 50 gram kokain, 50 tablet ecstasy hap, 35 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait kartuşlar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu maddeleri paketlemek için kullanılan elektrikli ısıtma yapıştırma makinesi, paketlenmiş uyuşturucu maddeleri satış yapmak ve gizlemek için özel tasarlanmış yelek ve uyuşturucu maddelerin paketlendiği şeffaf paketler ele geçirildi. Ekipler yaptıkları incelemelerde bilgisayarlarda kullanılan kablosuz mouse ve araba anahtarlarından yapılan hassas terazileri de ele geçirdi. Yakalanan 8 şüpheli, emniyetten geniş güvenlik önlemleri altında çıkartılarak adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucu ticareti için hazırlanan özel yelekle yakalandılarUyuşturucu ticareti için hazırlanan özel yelekle yakalandılarUyuşturucu ticareti için hazırlanan özel yelekle yakalandılar

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!
Eşi uyuşturucu ticaretinden cezaevindeki kadına aynı suçtan gözaltıEşi uyuşturucu ticaretinden cezaevindeki kadına aynı suçtan gözaltı
TSK ve ABD, Münbiç’te 3'üncü devriye faaliyetini başlattıTSK ve ABD, Münbiç’te 3'üncü devriye faaliyetini başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başhekimle ilgili şok eden iddia! Hastanedekiler şaştı kaldı

Başhekimle ilgili şok eden iddia! Hastanedekiler şaştı kaldı

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Banka kredisiyle dünya rekoru deneyecek

Banka kredisiyle dünya rekoru deneyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.